La France écrase l'Espagne dans son deuxième match de préparation

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après leur premier succès la veille, les Françaises ont confirmé leur bonne forme dans cette phase de préparation à l'EuroBasket 2021 en s'imposant une nouvelle fois contre l'Espagne après leur première victoire ce dimanche. L'équipe de France a écrasé les Espagnoles du début à la fin de la rencontre (72-45) à Toulouse devant 800 supporters.

Gabby Williams réussit sa première

Les Françaises ont pu compter sur une grosse performance de Gabby Williams qui vivait sa première sélection avec le Team France. La joueuse de Sopron (EuroLeague / Hongrie) et des Los Angeles Sparks (WNBA) a porté les Bleues avec ses 13 points à 5/6 aux tirs dont un 2/2 à 3-points accompagnés de 6 rebonds, 3 passes décisives en 17 minutes. Les joueuses de Valérie Garnier ont surtout réalisé une énorme entame de match et menait 14-0 après 6 minutes 30 de jeu. L'Espagne a encaissé 27 points dans le premier quart-temps, contre 5 marqué seulement. La défense des Françaises a fonctionné tout le long car pour la première fois au 21e siècle, les Espagnoles ont marqué moins de 49 points dans un match. La sélection de Lucas Mondelo n'a tiré qu'à 38% à 2 points et n'a pas réussi la moindre de ses 12 tentatives à 3-points.

Nouvelle victoire des Bleues face à l'Espagne



72 - 45 #FRAESP pic.twitter.com/aRzYZrCTyP — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) May 24, 2021

25 passes décisives pour 72 points marqués !

L'adresse extérieure était totalement différente pour les Bleues, notamment avec le 2/2 d'Alexia Chartereau (6 points) et de Gabby Williams. Et si cette dernière a réussi sa première sortie, la victoire était collective. Les Bleues ont déroulé leur jeu et surtout partagé le ballon, 25 passes décisives pour les filles de Valérie Garnier contre 14 pour l'équipe de Lucas Mondelo. Miyem, Rupert et Gaye ont fait mal à l'intérieur, elles combinent à elles trois 28 points et un 14/22 à 2 points. Valérie Garnier a pu compter sur l'apport de son banc puisqu'il a scoré 42 des 72 points français. Les Bleues ont même été devant de 34 points à moins de 6 minutes de la fin du match (68-34). Les Françaises ont donc bien réglé en un jour les petits soucis du match précédent et ont montré une attitude parfaite sur ce match. Une belle entame de préparation. Prochain match le 1er juin à Mulhouse, contre l'Italie. D'ici vendredi et leurs arrivées en Alsace, elles vont pouvoir se reposer quelques jours.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques du match France - Espagne