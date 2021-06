La France enchaîne face à la République tchèque

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

On ne va pas vous mentir : cette équipe de France féminine ô combien séduisante contre la Croatie jeudi nous a d'abord laissés sur notre faim en première mi-temps. Face à des Tchèques en quête d'un premier succès dans ce championnat d'Europe, les Bleues ont enchainé face à la République tchèque grâce à une meilleure attaque de zone pour s'imposer 71 à 51.

Héléna Ciak dit « non » ! pic.twitter.com/f40A5ruvsF — BeBasket (@Be_BasketFr) June 18, 2021

Toujours sans Olivia Époupa touchée à la cheville droite la veille, les tricolores ont eu le plus grand mal à faire parler leur domination physique en première mi-temps. Forcées à jouer sur demi-terrain (aucun point marqué en contre-attaque à la mi-temps) à cause de la zone adverse, Endy Miyem (11 points à 4/9 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes pour 12 d'évaluation en 24 minutes) et sa bande avaient déjà inscrit quinze points sur deuxième chance grâce à leurs huit rebonds offensifs captés en vingt minutes. Mais trop permissives en défense, les Françaises n'ont pas réussi à faire un écart significatif à la mi-temps (32-29, 20').

La joie d'Alexia Chartereau après la deuxième victoire française (photo : Lilian Bordron)

Sandrine Gruda encore indispensable face à la zone

Plus en rythme face à la zone et davantage appliquées en défense, Marine Johannès et ses coéquipières sont montées en régime au retour des vestiaires. Au point tel de compter seize points d'avance sur un primé d'Alix Duchet (52-36, 28') et de n'encaisser que douze points dans le troisième quart-temps. Sous l'impulsion d'une Sandrine Gruda tranchante (16 points à 7/13 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes pour 15 d'évaluation en 26 minutes) et ovationnée à sa sortie, la France signe une deuxième victoire de rang dans ce championnat d'Europe. Les Bleues affronteront la Russie dimanche (20h45) pour la première place du groupe D, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale.

À Strasbourg,

