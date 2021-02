La France finit par une mauvaise note contre la Grande-Bretagne (-21)

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Sans engagement, l'équipe de France masculine n'a rien pu faire ce lundi contre la Grande-Bretagne, si ce n'est de conserver le point-average du match aller (victoire 79-56 à l'aller à Pau). Les Bleus, menés du début à la fin, ont perdu 94 à 73 face à Ovie Soko (28 d'évaluation) & co.

15 secondes. C'est le temps durant lequel la Grande-Bretagne n'a pas mené dans ce dernier match de qualification à l'EuroBasket 2022. Après un premier 3-points de Teddy Okereafor (son seul panier du match), l'équipe de Marc Steutel a fait la course en tête. Et l'écart a grimpé, grimpé, grimpé... A 3 minutes de la mi-temps, suite à un énorme fade-away d'Ovie Soko, le retard du match aller était même effacé (44-21).

Hesson - Soko énorme à l'intérieur

Derrière, les Bleus ont tenté de revenir. Ils étaient à -13 à la 23e puis à la 32e minute. Mais jamais moins. Insistant sans réussite sur le jeu poste-bas avec toujours des postes 5 dans la raquette pour boucher les espaces, les Français ont aussi enchaîné les balles perdues (17), donnant 22 points à leurs adversaires par ce biais. En totale confiance, les Britanniques bien plus mobiles et surtout agressifs, se sont appuyés sur leur duo d'intérieurs du championnat de France Myles Hesson (23 points à 5/11 aux tirs et 7 rebonds en 24 minutes) - Ovie Soko (27 points à 9/11, 7 rebonds et 6 balles perdues pour 28 d'évaluation) pour l'emporter dans les grandes largeurs.

Seul point positif, les Français conservent la première place du groupe G - qui ne donne cependant aucun avantage pour la suite - après la piqûre de rappel de leur entraîneur Vincent Collet. Fort heureusement, les Bleus étaient déjà qualifiés pour l'Euro depuis leur victoire courte victoire contre le Monténégro samedi.