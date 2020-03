La France perd une place au ranking FIBA masculin

Suite à sa défaite contre l'Allemagne 83 à 69 lors des matchs de qualification à l'EuroBasket 2021, l'équipe de France masculine est passée de la cinquième à la sixième place du Ranking FIBA. Les Bleus (656,5 points) se sont fait dépasser par la Serbie (661,3 points) qui a pourtant elle aussi perdu un match sur deux. Cependant, le classement est très serré entre le troisième, l'Australie (666,5 points), et le huitième, la Lituanie (635,2 points). Les Etats-Unis et l'Espagne sont loin devant en tête.

The @FIBA World Ranking presented by @Nike has been updated after an exciting first window of the FIBA Continental Cup 2021 Qualifiers, with the @USABasketball maintaining their number one status.https://t.co/zk9noJp32L