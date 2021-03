La France recule d'une place au ranking masculin

Si l'équipe de France féminine a conservé sa cinquième place au ranking FIBA (derrière les Etats-Unis, l'Australie, l'Espagne et le Canada), l'équipe de France masculine a elle reculé d'une place, au profit de la Grèce, suite à la dernière mise à jour de la Fédération internationale. C'est la défaite contre la Grande-Bretagne dans la dernière rencontre des qualifications à l'EuroBasket qui lui a empêché de rester devant les Hellènes (qui ont pourtant perdu contre les Bosniens avec leur succès face aux Lettons). L'autre changement concernent les Italiens, de retour dans le Top 10.

