La France vient à bout laborieusement du Portugal

On prend les mêmes et on recommence… Auteurs d’un début de match "pas acceptable" dixit Vincent Collet contre ces mêmes Portugais à Dijon, les Bleus ont eu la mauvaise idée de retomber dans leurs travers. Trop peu précautionneux avec le ballon (encore 9 ballons perdus en 10 minutes !), les Français ont été repoussés loin du cercle par une sélection des Quintas bien décidée à faire tomber les vice-champions olympiques.

En difficulté offensivement

En manque d’intensité et de précision, les tricolores - privés de David Michineau - ont continué d’accuser le coup défensivement au point d’être sanctionnés par deux antisportives (Louis Labeyrie puis Isaïa Cordinier). Pas assez concernés (18-26, 14’; 28-28, 18’), les Français ont peiné à développer leur jeu quand Diogo Brito (9 points à la pause) s’est encore fait plaisir.

Agressive en défense mais en difficulté à développer son jeu léché offensivement qu’on lui connaît, la France n’est pas parvenue à faire l’écart dans le 3e quart-temps. En difficulté à longue distance (6/23 à 3-points), les tricolores ont pourtant eu des tirs ouverts qu'ils n'ont pas su convertir. Ils s'en sont alors remis à quelques actions d’éclat d’Isaïa Cordinier (seulement 5 points pour 2 d'évaluation en 25 minutes) pour alimenter la marque.

Premiers pas d'Hugo Benitez sous la tunique bleue

Petit à petit, les protégés de Vincent Collet ont asphyxié la sélection lusitanienne, classée 58e au ranking FIBA, avec deux flèches longue distance de Sylvain Francisco (43-58, 33’), discret avant la pause mais plus inspiré en 2e mi-temps (15 points). Entré en jeu en toute fin de partie, Hugo Benitez a même eu le temps d'intercepter un ballon et d'envoyer Isaïa Cordinier au dunk pour sa 1re cape. Sans se détacher de leur hôtel du soir, Amath M'Baye (16 points à 4/9 aux tirs et 2 passes pour 14 d'évaluation en 23 minutes) et les Bleus ont signé laborieusement une 4e victoire de suite contre le Portugal (69-56).

Très loin de ses standards offensifs (81 points de moyenne), l'équipe de France a validé, sans convaincre, sa qualification au 2e tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. Début juillet, la France se déplacera au Monténégro avant de recevoir la Hongrie, au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif (Vendée).

