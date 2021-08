La génération 2005 à la Coupe du Monde U17 2022 suite à sa victoire contre la Roumanie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

La génération 2005, qui compose l'équipe de France U16 masculine, s'est facilement qualifiée pour la Coupe du Monde U17 2022, en dominant la Roumanie 90-30 lors de la demi-finale de son Euro Challengers. Les Bleuets menaient 32-2 après un quart-temps puis 56-6 à la mi-temps.

En prévision de la finale contre la Lituanie - qui a battu la Russie 84-79 après avoir compté 18 points de retard (40-58) à 13 minutes de la fin -, le sélectionneur Bernaud Faure a pu faire tourner. Outre Zaccharie Risacher (13 points à 5/6 aux tirs, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres pour 19 d'évaluation en 17 minutes), Killian Malwaya (15 points à 7/9 et 3 rebonds en 16 minutes) et Alexandre Sarr (13 points à 5/6 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 19 d'évaluation en 17 minutes), Pacôme Dadiet (10 points à 4/7 et 3 rebonds en 18 minutes) et Maxim Logué (13 points à 6/9 et 9 rebonds pour 20 d'évaluation en 20 minutes) se sont mis en valeur.

L'équipe de France U16 masculine tentera de finir sa semaine par une victoire en finale contre la Lituanie, qu'ils ont battu en phase de poule 71 à 63 mercredi.