La phase de poule du tournoi olympique 2024 reléguée au Parc des Expo : Evan Fournier en colère

La phase de poule du tournoi olympique de basketball se déroulera donc dans un hall du Parc des expositions de la porte de Versailles, qui sera aménagé pour l'occassion, avec notamment 8 000 places assises. Ce même hall a accueilli il y a quelques semaines le village des ânes du Salon de l'Agriculture et sert également de centre d'examens. De quoi rendre furieux Evan Fournier, médaillé d'argent lors de la dernière édition, à Tokyo.

Pendant ce temps-là, les épreuves de gymnastique rythmique et de badminton se dérouleront dans la toute nouvelle Arena 2 de la porte de la Chapelle, notamment pensée pour accueillir au départ le basket avec 8 000 spectateurs. D'autant plus que le Paris Basketball sera le club résident de cette salle flambant neuve à partir de la saison prochaine.

Un autre problème subsiste avec le choix du hall 6 pour accueillir le basket, le plafond culmine à 9 mètres de hauteur, il est donc impossible d'y installer un jumbotron (le cube central doté d'écrans au dessus du terrain) et la "spider-cam" qui prend des images spectaculaires par-dessus le terrain. Cependant, cette hauteur sous flafond est compatible avec le cahier des charges du CIO, contrairement avec ceux des compétitions de badminton (11 mètres) et de gym rythmique (12 mètres).

Evan Fournier, natif de l'Île-de-France médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, a fait part de sa colère pour le quotidien L'Equipe :

"Si c'est vrai, si c'est vraiment ce qui arrive, c'est de la grosse m... Cela n'a aucun sens ! Le sport majeur des JO, c'est l'athlétisme. Mais en tant que sport collectif, le basket est numéro 1. Nous sommes vice-champions olympiques, on est chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle ? Encore une fois, si c'est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arenas géantes tous les soirs, dans ces conditions ? Et s'il y a un problème d'humidité, des blessures ? On n'est pas à l'abri que les franchises, quand elles comprendront, fassent pression sur leurs joueurs pour ne pas y aller. Et tout ça pour mettre du badminton dans l'Arena de la porte de la Chapelle ? Je comprends qu'aux Jeux, chaque discipline doit avoir sa place. Mais le badminton attire combien de personnes en tribunes ? Sérieusement ? C'est inimaginable, juste une question de bon sens... Je suis déçu, en colère. Cela me fout la haine. Un truc comme ça n'arriverait jamais aux États-Unis. On ne respecte rien".