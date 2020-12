La présélection de l'équipe de France féminine pour le TQO 3x3

Ce mercredi, la Fédération française de basketball (FFBB) a dévoilé la présélection de l'équipe de France féminine 3x3 pour le Tournoi de qualification olympique (TQO). Huit joueuses confirmées de LFB ont été convoquées pour un stage du 1er au 6 février qui permettra de mieux savoir lesquelles de ces éléments se rendront du 26 au 30 mai 2021 à Graz en Autriche pour disputer la compétition.

"Nous avons eu la volonté de doubler tous les postes de jeu, a expliqué le sélectionneur Richard Billant. La fenêtre internationale de novembre a permis de confirmer l'expérience de certaines joueuses et l'éclosion de nouvelles. Avec l'absence de compétitions internationales l'été dernier, nous n'avons seulement pu observer les joueuses que lors de l'Open de France 3x3. C'est donc aussi une mise en valeur de la collaboration de tout l'écosystème du 3x3 en France. D'un point de vue sportif, nous avons rédigé une liste qui est un mélange d'expérience, de mobilité et d'adresse : qualités aujourd'hui essentielles dans le 3x3 moderne. La notion de cohésion d’équipe est importante dans le basket, et encore plus importante dans le 3x3 car il y a tout un système qui s'articule autour de l’autonomie des joueurs."