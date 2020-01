La présélection française pour la fenêtre de février dévoilée ce vendredi, avec Yabusele

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Nanjing Monkey Kings

En 2019, il a fait partie de la liste des joueurs remplaçants pour la Coupe du Monde 2019. Cette fois l'actuel joueur de Nankin (Chine) Guerschon Yabusele (1,98 m, 24 ans) sera dans le groupe France convoqué pour les deux premiers matchs de qualification pour l'EuroBasket 2021 rapporte L'Equipe. La Fédération française de basketball (FFBB) va communiquer la liste de 12 joueurs (plus deux partenaires d'entraînement) pour ces rencontres - contre l'Allemagne et le Monténégro les 21 et 24 février - ce vendredi.

