La prochaine Coupe du Monde masculine se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023

Crédit photo : FIBA

Du 25 août au 10 septembre 2023 aura lieu la Coupe du Monde de basket. C'est ce qu'a annoncé la FIBA après avoir consulté les nations hôtes que sont les Philippines, le Japon et l'Indonésie. Ces dates étaient recommandées par la Commission des compétitions de la FIBA et ont été approuvées par le Bureau central de la Fédération.

La Coupe du Monde FIBA 2023 opposera 32 nations, à l'instar du format mis en place lors de l'édition de 2019 en Chine. La phase de groupes se jouera dans les trois pays hôtes alors que la phase finale se disputera exclusivement dans la capitale des Philippines : Manille.

Avant cela, il va falloir passer par le processus de qualification. Dans les régions Afrique, Amériques, Asie/Océanie et Europe, six fenêtres sont mises en place sur une période de 15 mois. Et cette phase qui précède l'évènement mondial de 2023 a déjà débuté par endroit avec notamment les pré-éliminatoires de la zone Europe.

Pour ce qui est des phases éliminatoires, pas moins de 80 équipes nationales tenteront de décrocher leur ticket pour le tournoi et ce, de novembre 2021 à février 2023. La toute première fenêtre qualificative est prévue du 22 au 30 novembre 2021.

À noter que le site officiel de la Coupe du Monde FIBA 2023, qui sera alimenté et mis à jour jusqu'au début de la compétition, est officiellement lancé.