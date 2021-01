La sélection de l'équipe de France masculine pour les matches de février 2021 dévoilée ce vendredi

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Lors d'une conférence de presse en visio-conférence ce vendredi à partir de 11h, le sélectionneur de l'équipe de France masculine Vincent Collet va dévoiler la sélection française qui se rendra à Podgorica afin d'affronter le Monténégro (le 20/02) et la Grande-Bretagne (le 22/02) lors des deux derniers matches de qualification à l'EuroBasket 2022.

Avec Thomas Heurtel ?

On peut s'attendre à ce que Vincent Collet rappelle une large partie des joueurs présents lors de la bulle sanitaire de Pau. Mouhammadou Jaiteh, forfait à l'époque à cause d'un test positif à la COVID-19, pourrait être cette fois de la partie. Reste à savoir s'il y aura des nouvelles têtes, comme sur le poste 4 qui ne disposait que d'Amath M'Baye en novembre. Pourquoi pas Petr Cornelie ou Maxime Roos, auteurs d'un bon début de saison à l'Elan Béarnais et Boulogne-Levallois ? A moins qu'Hugo Invernizzi, qui connaît déjà la maison, ne soit rappelé ? Enfin, on peut également s'attendre au retour de Thomas Heurtel. N'étant plus utilisé par le FC Barcelone, il sera peut-être libéré pour l'occasion.

La réponse d'ici 1h / 1h30.