La victoire française contre la Grande-Bretagne en chiffres

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

1. Pour leur première sélection en équipe de France, Nicolas Lang et Jerry Boutsiele, les deux étendards du Limoges CSP, ont inscrit leurs premiers points sous le maillot tricolore. Le shooteur mulhousien a inscrit son premier panier... sur un 3-points. Forcément. De son côté, l'ancien intérieur de Cholet Basket a inscrit ses deux premiers points sur une passe d'Axel Julien, à la fin du premier quart-temps.

2. Vendredi, l'équipe de France masculine A a réalisé sa deuxième meilleure prestation défensive en une mi-temps sous l'ère Collet, avec seulement 20 points encaissés. Du jamais vu depuis 2009. Les Français, au prix d'une meilleure deuxième mi-temps (perdue 36-33) auraient peut-être pu faire mieux que lors de la victoire française contre la Lettonie (60-51), lors du championnat d'Europe 2009. « Si on continue de faire le travail en défense comme on l'a fait ce (vendredi) soir, on peut gagner beaucoup de matchs, soulignait Amath M'Baye après la rencontre. Quand on commence très bien un match en défense et qu'on met devant, ça devient plus facile.»

Andrew Albicy, ici balle en main, a eu un énorme impact en défense (photo : Julien Bacot / FFBB)

15. Comme Amath M'Baye qui a battu son record de points (24) et d'évaluation (25) face à la Grande-Bretagne, Axel Bouteille a rendu la meilleure copie de sa jeune carrière en Bleus, avec 15 points à 5/9 aux tirs, 6 rebonds, 18 d'évaluation. Une performance forcément saluée par Vincent Collet. « Axel Bouteille a fait le meilleur match de sa carrière en équipe de France. En février, on espérait qu'il soit déjà un leader offensif et ça n'avait pas été le cas mais ce (vendredi) soir, il a répondu présent. »

100. Comme le pourcentage de victoires françaises face à la Grande-Bretagne. Depuis la fusion des fédérations d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles en 2006, les Bleus n'ont jamais perdu, en trois matchs, face aux Britanniques. Avec 23 points d'écart, ils ont fait pareil que lors de leur dernière confrontation à l'EuroBasket 2013, alors remportée 88 à 65.

190. Pour le 1297e match de l'histoire de l'équipe de France (amicaux inclus), Vincent Collet coachait sa 190e rencontre. Technicien le plus capé de tous les temps (devant Joë Jaunay et ses 188 rencontres), le sélectionneur champion d'Europe 2013 a aussi décroché sa 135e victoire. Également un record.