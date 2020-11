Lang et Boutsiele, deux nouvelles têtes en Bleus : "Ça montre le réservoir de Team France Basket"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot

Ce vendredi, l'équipe de France masculine alignera encore deux nouveaux joueurs pour son match de qualification à l'EuroBasket 2022 contre la Grande-Bretagne. Nicolas Lang et Jerry Boutsiele vont connaître la joie d'une première sélection en équipe nationale A. Car à chaque fenêtre internationale, le staff ajoute des nouveaux noms. En février, c'était au tour d'Isaïa Cordinier, David Michineau ou encore Guerschon Yabusele. Cette fois, ce sont les deux joueurs du Limoges CSP. Si c'est deux joueurs vont certainement d'ores et déjà apporter une plus value aux Bleus, il s'avère nécessaire d'avoir connu les spécificités de ces matchs pour pouvoir pleinement s'exprimer.

"La situation des fenêtres veut qu'il y a ça (l'intégration de nouveaux joueurs) souvent, analyse le sélectionneur Vincent Collet. On y a souvent été confrontés. Cela représente une crainte. On a vu en février dernier, alors que l'état d'esprit était excellent et qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, les matchs internationaux demandent de l'expérience. Là on a le retour d'Andrew (Albicy). C'est important d'avoir quelques joueurs qui puissent transmettre ça. Ça accélère l'intégration des novices. C'est un mélange. Il est vraiment important d'avoir des joueurs qui ont connu ce type de match, quelque soit l'adversité. Elle sera à un niveau qu'on ne peut pas totalement évaluer mais il y a une forme de méfiance. Pour bien avoir observé les matchs de la fenêtre de février, même les Britanniques sont très dangereux. Il faut se garder de penser que ça va être un match facile. Ça sera un match je pense difficile et pour ça c'est important d'avoir des joueurs qui ont cette expérience et qui vont en plus du coaching-staff aider les nouveaux à avoir l'attitude pour l'aborder. Il faut qu'on soit dans l'agressivité, dans l'engagement et qu'on ait l'idée de ne pas laisser ces équipes-là s'installer dans le match. Car dans ces cas-là, vous êtes en danger."

Manager général adjoint, Boris Diaw a tenu à souligner que l'intégration de nouveaux éléments représente un bon signe pour le basketball français.

"Ça montre la profondeur du réservoir Team France Basket. Le fait de toujours voir des nouveaux joueurs, je pense que c'est intéressant parce qu'on voit des jeunes qui sont en train de monter et qui ont la capacité de jouer pour cette équipe de France. Et puis aussi des moins jeunes. Bien sûr en terme d'expérience c'est préjudiciable car ce sont des personnes qui n'ont pas forcément connu ce genre de matchs mais en terme de niveau c'est de bon augure."