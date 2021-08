Laurent Foirest (adjoint en Équipe de France) : "Luka Doncic le joueur le plus compliqué qu'on ait rencontré sur ces JO"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Sydney-Tokyo. 21 ans ont séparé les deux médailles (d'argent) acquises par l'Équipe de France avec un point commun pour de ces deux olympiades : Laurent Foirest. À l'issue des ces JO, l'actuel entraîneur de Quimper (Pro B) est revenu en long en large sur le tournoi pour Basket USA. S'il a reconnu que l'Italie et la Slovénie étaient les équipes les plus compliquées à jouer - « d’un côté l’Italie, une équipe qui joue très bien ensemble, avec beaucoup de talent, et de l’autre la Slovénie, avec un joueur un peu hors normes et des soldats pour l’entourer » - il a précisé que le meneur slovène Luka Doncic était le joueur le plus difficile à défendre. D'ailleurs, face aux Bleus, le génie des balkans a seulement inscrit 16 points, son 2e plus petit total dans un match du tournoi. Et même sans ça, la Slovénie était tout proche de filer en finale sans ce contre de légende de Nicolas Batum.