Le 5 majeur de l'EuroBasket 2000-2020 sans... Tony Parker

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

La FIBA a dévoilé le résultat du vote organisé auprès des fans dans le but de déterminer les cinq joueurs qui constituent le gratin du basket européen selon eux. En se basant sur les Championnats d'Europe ayant eu lieu entre l'an 2000 et aujourd'hui, la "Dream Team" européenne est donc constituée de l’Allemand Dirk Nowitzki, l’Espagnol Pau Gasol, les Grecs Dimitris Diamantidis et Vassilis Spanoulis et le Lituanien Sarunas Jasikevicius (dans l'ordre des votes obtenus).

The fans have had their say!



Do you agree with the Dream Team of #EuroBasket 2000-2020?



PG Sarunas Jasikevicius

SG Vassilis Spanoulis

SF Dimitris Diamantidis

PF Dirk Nowitzki

C Pau Gasol pic.twitter.com/PYXroloEsc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 11, 2020

Pour rappel, les joueurs éligibles devaient avoir été All-Star à une reprise minimum mais aussi avoir remporté une médaille minimum lors d'un EuroBasket. En clair, Tony Parker était parfaitement éligible avec son titre de champion d'Europe et de MVP en 2013, sa médaille d'argent en 2011 et ses deux médailles de bronze en 2005 et 2015. Malgré cela, les fans n'ont pas voté pour lui, à tel point qu'il faisait partie de la liste élargie de 80 joueurs mais ne figurait même pas parmi la liste finale de 24 joueurs.

L'ancien meneur tricolore oublié ? L'annonce a suscité la surprise et pourtant, l'explication est peut-être déjà trouvée. À y regarder de plus près, les nationalités des joueurs plebiscités ne sont pas anodines et reflètent des pays où la culture du basket et du sport en général ainsi que la ferveur des fans sont sans doute plus fortes qu'en France. Ce qui n'enlève en rien l'extrême qualité de cette Dream Team.

La Dream Team de l'EuroBasket 2000-2020 :

Meneur - Sarunas Jasikevicius : Victorieux et MVP en 2003, le Lituanien a également remporté le bronze en 2007, terminant sa carrière internationale avec 9,0 points et 4,9 passes en 45 apparitions dans la compétition.

Arrière - Vassilis Spanoulis : Vainqueur en 2005 avec la Grèce, il a également glané le bronze en 2009, tout en figurant parmi le cinq idéal de cette édition. Le Grec termine avec 11,3 points et 2,9 passes décisives en 38 matchs disputés dans la compétition.

Ailier - Dimitris Diamantidis : Tout comme son compatriote, il a remporté l'EuroBasket de 2005 mais il avait également été nominé parmi le meilleur cinq de la compétition. Le Grec a participé à 22 matchs FIBA EuroBasket compilant 6,0 points et 4,3 rebonds et 3,1 passes décisives.

Ailier-Fort - Dirk Nowitzki : Avec une moyenne de 21,5 points et 7,4 rebonds en 49 matchs, l'Allemand a terminé meilleur scoreur de trois éditions de la compétition, remportant également le titre de MVP en 2005, au terme d'une finale perdue face à la Serbie.

Pivot - Pau Gasol : Trois fois champion et deux fois MVP, il compte sept médailles FIBA EuroBasket à son actif avec l'Espagne, avec une moyenne de 20,4 points et 8,2 rebonds par match en 58 rencontres disputées.

(©FIBA EuroBasket)