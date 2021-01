Le basketball le deuxième sport le plus "mentionné" à la télé et la radio en 2020

JEEP ÉLITE

Crédit photo : GPJ

Selon Mediatree, outil qui se définit comme "leader de la veille médiatique", le basketball a été le deuxième sport le plus mentionné par les médias de l'audio-visuel en France en 2020, derrière le football et devant le rugby.

Si la NBA est de loin le championnat le plus mentionné, devant l'EuroLeague et la LFB plutôt que la Jeep ELITE, c'est une équipe française, la JDA Dijon, qui a fait l'objet de plus de mentions en 2020, devant les deux finalistes de la saison NBA, les Los Angeles Lakers et le Miami. Leur victoire en Leaders Cup ainsi que leur parcours européen, en Ligue des Champions (BCL), y est sûrement pour beaucoup. Néanmoins, Dijon avec 1 292 mentions est bien loin du PSG (183 965 mentions).

Par contre, les NBAers sont seuls dans le Top 10 concernant les joueurs, même si Tony Parker (désormais retraité) bénéficie de son nouveau statut de dirigeant sportif (à l'ASVEL et à l'OL) et d'hommes d'affaires.