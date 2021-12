Le calendrier des Bleus au premier tour de l'Euro 2022

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

La Fédération internationale de basketball (FIBA) a révélé le calendrier du premier tour de l'EuroBasket 2022 masculin ce lundi 6 décembre. L'équipe de France masculine, présente dans le groupe B, va commencer le jeudi 1er septembre par un gros match face au principal pays hôte de la compétition, l'Allemagne, qui accueillera le groupe B à Cologne avant d'organiser les phases finales à Berlin. Les Bleus, qui visent l'or sur cette compétition, enchaîneront avec une rencontre contre la Lituanie deux jours plus tard. Après deux rencontres censées être plus simples face à la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, les vice-champions olympiques en titre retrouveront le tenant du titre, la Slovénie, pour son dernier match de poule.