Le documentaire "The Final Shot" sur Tony Parker est sorti ce mercredi

Crédit photo : Netflix

Depuis ce mercredi matin, à 9h heure française, le documentaire "The Final Shot" sur la vie de Tony Parker est disponible sur la plateforme Netflix. Réalisé par Florent Bodin et produit par la boîte de TP Infinity Nine Media ou encore Alessandra Sublet (auteure de "Tony Parker Confidentiel" diffusé sur TMC en mars 2020), il dure un peu plus d'1h30. L'occasion d'écouter les anciens joueurs que sont Tim Duncan, Pau Gasol, Bruce Bowen, Kemba Walker, Juan-Carlos Navarro, Derek Fisher ou encore le regretté Kobe Bryant.