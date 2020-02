Le groupe de l'Allemagne contre la France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France masculine alignée contre l'Allemagne ce vendredi soir à Vechta pour l'EuroBasket ne compte qu'un seul joueur ayant participé à la dernière Coupe du Monde, Amath M'Baye. Les deux autres joueurs convoqués ayant participé au dernier Mondial (Axel Toupane et Paul Lacombe) ont du déclarer forfait.

De son côté, l'Allemagne doit aussi faire avec le forfait de ses joueurs évoluant en NBA et EuroLeague. On trouve néanmoins des "noms" du circuit européens avec Robin Benzing et Maik Zirbes. Ismet Akpinar (Besiktas), Christian Sengfelder (Bamberg) et Joshiko Saibou (Bonn) sont également des joueurs solides.

De quoi sérieusement embêter les Bleus ? Début de réponse à 20h.

Voici les 14 joueurs convoqués par le sélectionneur Henrik Rödl :