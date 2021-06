Le journal de bord des arbitres français à l'EuroBasket féminin : Thomas Bissuel sur la petite finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Tout au long de l'EuroBasket féminin (du 17 juin au 27 juin 2021) et comme en 2019, les deux arbitres tricolores, Thomas Bissuel et Marion Ortis, tiendront régulièrement un journal de bord sur BeBasket L'occasion de suivre les deux officiels en immersion dans une compétition de haut-niveau. Sixième billet ce dimanche 27 juin 2021.

Alors que notre équipe de France a maîtrisé sa demi-finale contre la Biélorussie, la Belgique a connu un dénouement plus cruel dans l'autre demi-finale face à la Serbie en voyant son tir au buzzer annulé à la fin de la rencontre : l'arbitrage vidéo a permis de déterminer que la joueuse avait encore le ballon dans les mains au moment du signal de fin de partie, moins d'une seconde sépare les Belges de la victoire.

LIRE AUSSI. Les réactions après la qualification de la France

Biélorussie - Belgique pour Thomas Bissuel

Dans les matchs de classement, l'Espagne n'est pas parvenue à renverser la tendance dans le money time pour se défaire de la Russie. Les trois arbitres, dont Thomas qui est le seul arbitre français à officier sur les phases finales, ont fait preuve de sang froid pour maîtriser une fin de match hachée par les fautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thomas BISSUEL (@thomasbissuel)

Avant d’encourager la France qui affrontera la Serbie en finale, Thomas dirigera sa septième et dernière rencontre dans cette compétition : le match pour la troisième place entre la Biélorussie et la Belgique. La délégation française est au rendez-vous de cette dernière journée, espérons que le travail accompli individuellement et collectivement mènera l’ensemble des troupes vers un succès total. Allez les Bleues !

Les précédents journaux de bord des arbitres français à l'EuroBasket féminin 2021 :