Le journal de bord des arbitres français l'EuroBasket féminin : place aux éliminations

Tout au long de l'EuroBasket féminin (du 17 juin au 27 juin 2021) et comme en 2019, les deux arbitres tricolores, Thomas Bissuel et Marion Ortis tiendront régulièrement un journal de bord sur BeBasket L'occasion de suivre les deux officiels en immersion dans une compétition de haut-niveau. Quatrième billet ce mardi 22 juin 2021.

La phase de poule est terminée. Marion a eu l'occasion de donner ses premiers coups de sifflet dans une grande compétition internationale. Le niveau du basket féminin est très élevé en Europe, cette compétition continentale est l'une des plus intenses à arbitrer. Les quelques résultats surprenant en début de semaine montrent combien l'écart se réduit entre les différentes nations au fil des années. Solides face à cette pression, les arbitres se sont montrés justes et constants. Le travail des officiels a permis à chaque équipe de donner le maximum pour défendre ses couleurs. Malgré les défaites ou les éliminations, l'ensemble des délégations s'est dit satisfait du travail des officiels.

Un premier "cut" des arbitres

Tout comme les équipes, un haut niveau de performance n'empêche pas de devoir quitter le tournoi à l'issue de la première semaine. Le nombre de matchs diminue au fur et à mesure de la compétition, le nombre d'arbitres est logiquement réduit en fonction des besoins. Notre groupe a subi un premier "cut" à l'issue de la phase de poule, six arbitres ont été remerciés pour leur travail. Un groupe de dix officiels est conservé pour les matchs de qualification et les quarts de finale à Strasbourg comme à Valence. Une ultime sélection sera ensuite effectuée, en fonction des équipes qualifiées, pour arbitrer le dernier carré.

