Le Lab France BasketBall bat son plein : « C'est important que le basket français se réunisse dans ce contexte particulier », admet Batum

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Bellanger IS FFBB

Photo de Une : Axel Toupane, Boris Diaw, Florient Pietrus et Lahaou Konaté et Frank Ntilikina ont échangé avec les jeunes tricolores.

Réunis toute la semaine au Pôle France Basketball Yvan Mainini, 114 jeunes joueuses et joueurs retrouvent actuellement leurs coéquipiers en équipe de France (3x3 comme 5x5). Ils profitent ainsi des installations de l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) et des conseils des sélectionneurs nationaux que sont Valérie Garnier et Vincent Collet.

Mardi, ils ont même pu échanger avec certains internationaux seniors, tels Sandrine Gruda, Endy Miyem, Nicolas Batum, Axel Toupane ainsi que des anciennes gloires du basket tricolore comme Florent Pietrus, Boris Diaw ou encore Céline Dumerc. Même Teddy Riner, double champion olympique et ambassadeur des JO de Paris 2024, était de la partie (voir vidéo ci-dessous).

« C'est important que le basket français se réunisse dans ce contexte particulier, souligne Nicolas Batum au micro de L'Équipe. On a un regroupement de joueurs de toutes générations jeunes ou pros, qui n'ont pas pu connaître les échéances habituelles estivales, Championnats d'Europe, du monde, etc. C'est assez sympa de pouvoir partager ce moment, de communiquer, d'échanger. Le Lab, c'est pour que les équipes de jeunes entre elles se retrouvent et se découvrent, avec l'opportunité de bosser avec leur coach, mais aussi les sélectionneurs des équipes seniors, Vincent Collet et Valérie Garnier. Pour nous les anciens présents aujourd'hui, il s'agit aussi de voir ceux qui nous mettront dehors (il rit). C'est une bonne initiative. Il faut commencer à créer cette connexion, ce Team France avec leurs coéquipiers aujourd'hui. »

Superbe échange avec les équipes de France jeunes !



Great talk with the young French National teams ! https://t.co/KdHmLmJT64 — Frank Ntilikina (@FrankLikina) August 25, 2020

Inspiré de ce que fait déjà la Fédération espagnole, le Lab France BasketBall est appelé à s'inscrire dans la durée.

« On l'aurait fait sans le Covid, assure le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat à L'Équipe. On veut le pérenniser. L'Espagne faisait ça avec ses sélections masculines, "la journée rouge". On s'en est inspirés, comme de ce qu'on voit en NBA, en Australie... On sait que nos préparations pour les grandes compétitions vont se réduire de plus en plus. Alors on veut donner une culture générale commune à toutes nos générations. »