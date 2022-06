Le Mali remplace le Nigeria dans le groupe de la France pour la Coupe du Monde Féminine 2022

En mai dernier, le président du Nigeria Muhammadu Buhari avait annoncé que les sélections nationales de basket nigériane se retiraient de toutes compétitions internationales pour une durée de 2 ans. La cause ? Un désaccord concernant l'élection du nouveau directeur de la fédération nigériane de basket (NBBF) suite à un vote en janvier dernier. Depuis ce jour, la fédération n'a pas réussi à trouver de solutions et se retrouve en pleine crise de gouvernance. Le président nigérian a donc pris cette décision afin de mettre en place un comité de gestion intérimaire permettant de remettre de l'ordre au sein de la fédération, ainsi que de réaffirmer son intérêt pour le basket national.

Suite à cette annonce, la FIBA a délivré ce jeudi sa décision. Le Nigeria est retiré de la Coupe du Monde 2022, et c'est le Mali, classée 4e du Groupe B du Tournoi de Qualification en février dernier, qui le remplace. La FIBA continue cependant d'évaluer si la NBBF pourra participer aux prochains évènements internationaux, ainsi qu'à des sanctions disciplinaires.

Le Mali, non sélectionnée après sa défaite 73-69 face au Nigeria lors du tournoi de qualification à Belgrade en janvier dernier, pourra donc finalement participer à la prochaine Coupe du Monde 2022 en Australie du 22 septembre au 1er octobre prochain. Le Mali sera dans le groupe de la France, de la Serbie, du Japon, du Canada et de l'Australie.

Mali have been invited to participate in the FIBA Women's Basketball World Cup 2022 following the withdrawal of Nigeria .#FIBAWWC



