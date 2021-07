Le match de préparation aux Jeux Olympiques France - Italie est annulé

Arrivée jeudi à Tokyo dans des conditions épineuses « il nous a fallu cinq heures pour sortir de l'aéroport. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'expérience fut oppressante, même si ce qu'on a vécu à l'aéroport jeudi soir on ne l'avait jamais vécu auparavant » a raconté Vincent Collet, puis partie s'installer dans son camp de base à Oshino, au pied du Mont Fuji, l'Équipe de France commence à prendre ses marques après un long périple. Malheureusement, elle n'aura pas la chance d'affronter l'Italie, mardi, en match de préparation. Les autorités japonaises ont annulé la partie.

« Sur les raisons, je ne les connais pas en détail, mais il y a clairement une volonté des autorités japonaises de limiter les interactions, probablement pour rassurer la population avant les Jeux Olympiques, a déclaré le sélectionneur, ce midi en visio conférence. Et c'est pour cette raison que l'Italie n'a pas été autorisée à se rendre à Oshino. Mais fort heureusement le match contre le Japon (demain matin, 6h30 heure française et diffusée sur l'Équipe 21) est maintenue. »

Ce test face au Japon constitue ainsi le troisième et dernier match de préparation avant les Jeux Olympiques, après la double confrontation face à l'Espagne.

« Parmi les regrets qu'on peut avoir au niveau de la préparation, c'est le peu de matchs amicaux, relève Vincent Collet. Le quatrième revêtait pas mal d'importance. On pensait au départ que ce serait contre la Serbie, puis ce devait être contre l'Italie, à mes yeux deux adversaires de grandes qualités. C'est ennuyeux, mais on fera sans. On a prévu de faire une opposition entre nous mardi ou mercredi prochain. »