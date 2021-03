Le programme de la préparation de l'équipe de France pour l'Euro 2021

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB IS Bellenger

La Fédération française de basketball (FFBB) a révélé le programme de la préparation de l'EuroBasket 2021 de l'équipe de France féminine. Les Bleues seront réunies à Toulouse un mois et un jour avant le début de la compétition, le jeudi 17 juin contre la Croatie à Strasbourg. Elles joueront six matches de préparation : deux contre l'Espagne, deux contre l'Italie puis un contre la Suède et la Turquie, à Mulhouse non loin de Strasbourg où elles joueront le premier tour et le quart de finale éventuel.

Le programme :