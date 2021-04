Le programme de la préparation des Bleus pour les Jeux olympique révélé

Alors que l'annonce de la sélection française est prévue pour la fin mai, la Fédération française de basketball (FFBB) vient de dévoiler son programme de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo, ce mercredi 21 avril 2021.

Les Bleus débuteront comme d'habitude par les traditionnels tests médicaux à l'INSEP avant d'effectuer un stage à Pau puis de s'envoler dès le 14 juillet au Japon. Touché par la COVID-19 ces derniers jours, l'entraîneur tricolore Vincent Collet est revenu sur l'organisation de cette préparation courte mais intensive.

"La préparation est courte : on s'est adapté aux nouvelles situations, a expliqué le Normand. Elle s'articule autour de deux blocs principaux. Le premier à Pau où on pourra avoir un bloc de travail conséquent qu'on divisera du 25 juin au 1er juillet pour travailler sur nos fondamentaux de jeu à la fois offensifs et défensifs. Ensuite, on aura un deuxième bloc avec des scrimmages entre des partenaires d'entraînements et l'équipe de France olympique.

Cette période de stage à Pau sera très importante car c'est le seul moment où on pourra s'entraîner de façon consistante. La préparation au Japon est très importante car le fait d'anticiper notre départ pour le Japon dès le 14 juillet est un atout car on pourra terminer le travail de préparation sur place. S'adapter en toute circonstance sera la clef de la performance finale."