Le programme de la préparation des Bleus vu par Vincent Collet : "Notre capacité à s'adapter sera un critère important"

La préparation de l'équipe de France masculine pour les Jeux olympiques débutera un mois l'événement, le 23 juin à Paris par les tests médicaux, avant un long stage à Pau. Un stage que pourrait manquer plusieurs joueurs.

La crise sanitaire bouscule le planning

A cause de la crise sanitaire, la fin de saison 2019-2020 a été décalée et la saison 2020-2021 avec. Certains cadres de l'équipe de France pourraient ainsi disputer les playoffs au moment où les Bleus se rassembleront :

L'absence de ces joueurs clés peut devenir un problème pour Vincent Collet et ses assistants dans la préparation à ces Jeux olympiques de Tokyo :

Une solution pour continuer à avancer dans la préparation

Cette capacité d'adaptation a amené le staff de l'équipe de France à prévoir des partenaires d'entraînement qui feront la préparation avec les sélectionnés. Ces partenaires participeront au stage de préparation à Pau et pourraient même affronter l'Espagne lors de la double-confrontation les 8 et 10 juillet.

Un grand réservoir de joueurs

L'équipe de France, si elle récupère ses joueurs stars à temps, peut viser de gros objectifs à Tokyo. Entre les "habitués" qui prennent de l'expérience et sont maintenant rodés et les jeunes phénomènes qui brillent, Vincent Collet peut compter sur une multitude de choix potentiels.

"On a aujourd'hui un groupe élargi comme on n'en a jamais vraiment eu et je pense que ça vient de l'âge, de la maturité. On parle des grands leaders, ils sont dans la force de l'âge, de la maturité. pour la génération Evan Fournier, Rudy Gobert, ils arrivent au meilleur moment de leur carrière. Ils vont avoir 29 ans, on sait que c'est un âge dont on dit souvent au basket que c'est le meilleur car ils sont encore en aptitude physique et bien sûr, ils ont gagné beaucoup en expérience, en maturité. On a effectivement pas mal de joueurs qui sont dans cette situation là et on voit en plus émerger des jeunes qui ont montré de belles choses cette année. On a vu par exemple l'éclosion de Théo Malédon en NBA. C'est vrai que globalement on dispose d'un réservoir qu'on a certainement peu eu par le passé."