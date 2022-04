Le programme de préparation des équipes de France masculine et féminine est connu

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Alors que l’Équipe de France masculine jouera l’EuroBasket en Allemagne en septembre prochain ainsi que les matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2023, l’Équipe de France féminine, elle, disputera la Coupe du Monde en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Découvrez le programme de préparation estivale :

Le programme de l’équipe de France Masculine :

Dimanche 7 août : Match de préparation à l’EuroBasket

France – Pays-Bas (Kindarena – Rouen)

Vendredi 12 août : Match de préparation à l’EuroBasket

Italie – France (Bologne - Italie)

Mardi 16 août : Match de préparation à l’EuroBasket

France – Italie (Sud de France Arena – Montpellier)

Vendredi 19 août : Match de préparation à l'EuroBasket

France - Belgique (Sud de France Arena - Montpellier)

Jeudi 25 août : 2e phase de qualification à la Coupe du Monde 2023

France – Lituanie ou Bosnie-Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie (Accor Arena – Paris) à 20h30

Dimanche 28 août : 2e phase de qualification à la Coupe du monde 2023

Lituanie ou Bosnie-Herzégovine ou République Tchèque ou Bulgarie – France

Le programme de l'Équipe de France féminine :

Dimanche 21 août : Match de préparation à la Coupe du Monde 2022

France - Bosnie-Herzégovine (Lieu à déterminer)

Vendredi 2 septembre : Match de préparation à la Coupe du Monde 2022

France - Belgique (Palais des Sports de Pau)

Dimanche 4 septembre : Match de préparation à la Coupe du Monde 2022

Belgique - France (En Belgique)

Les matchs du 21 août et 2 septembre seront précédés d'un "scrimmage" à huis clos entre les deux équipes. De plus, l'équipe de France féminine jouera un ou plusieurs matchs de préparation sur place, avant le début de la Coupe du Monde. (Les matchs, horaires et lieux restent à déterminer).