Le report des Jeux olympiques de plus en plus envisagé

Les Jeux olympiques de Tokyo sont censés débuter dans quatre mois seulement, le vendredi 24 juillet. Mais le monde s'enfonce dans une crise sanitaire de très, très grande envergure en raison du coronavirus. Alors que le gouvernement japonais est pour l'instant catégorique sur le maintien des JO 2020, plusieurs voix au sein du Comité international olympique (CIO) se montre désormais plus réservées.

Should the @olympics be canceled? No one knows at this point and that IS my point. To say for certain they will go ahead is an injustice to the athletes training and global population at large. We need to acknowledge the unknown. #COVID19 https://t.co/CssKuMaMhj