Le staff tricolore rassuré par l'état de forme de Thomas Heurtel

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

"Personnellement, je le trouve très bien : il est plutôt en forme et affûté." Boris Diaw, le manager général adjoint de l’équipe de France masculine s’est montré rassurant quant à l’état de forme de Thomas Heurtel, ce mardi 16 février en visioconférence. Libéré par le FC Barcelone à la mi-janvier, le meneur héraultais n’a joué depuis le 13 décembre (contre Obradoiro, en Liga Endesa). L’ancien Béarnais, attendu à Lyon-Villeurbanne pour finir la saison 2020-2021 avant de rejoindre le Real Madrid, s’est adjoint les services d’un préparateur physique afin d’essayer de rester en forme.

De l'envie et déjà affûté

"On n'a fait qu'un vrai entraînement hier soir (lundi) mais il était vraiment bien", admet Vincent Collet, le sélectionneur tricolore. "Comme quiconque n'a pas joué depuis un certain temps, il y avait de l'excitation. Il était vraiment en forme. Il est affûté. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le premier jour. On verra dans 3, 4 jours, comment il sera physiquement mais la première impression est plutôt bonne." De quoi rassurer le staff tricolore avant le premier match contre le Monténégro, samedi.