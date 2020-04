Le témoignage de Charly Pontens sur les études pendant la carrière de basketteur de haut-niveau

Meneur de l'UJAP Quimper (Pro B) et joueur de l'équipe de France masculine de 3x3, Charly Pontens a déjà sept saisons professionnelles derrière lui, à pas encore 25 ans. Le Girondin a toutefois anticipé la suite puisqu'en marge de son activité professionnelle, il fait des études supérieures par correspondance. Sur le site du Syndicat National des Basketteurs, il livre son témoignage :

"Les formations sont là pour nous accompagner et nous développer dans notre vie. Tout un univers s'ouvre à nous, tout un réseau basé sur des multitudes de rencontres. C'est tellement enrichissant ! Tu connais une personne, qui elle connaît une personne qui se trouve être le/la dirigeant(e) de telle entreprise etc. Vous savez un célèbre scribe du temps égyptien, Otis, disait : "Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main [...] "(Mission Cléopâtre). Pour être sérieux, quelque chose se crée. Les projets arrivent, les problèmes avec. Les résultats seront qu'une partie des efforts fournis avant. Tout cela est un équilibre. Et entre le basket et les cours, j'ai quand même le temps d'aller boire une petite bière avec les collègues ! Je répète, tout cela est une question d'équilibre !"