Le tirage au sort des Jeux olympiques reporté

Les Jeux olympiques 2020 auront-ils lieu ? La question revient souvent en cette période de crise sanitaire, étant donné les enjeux sportifs et financiers, notamment pour le pays hôte, le Japon. En attendant d'en savoir plus sur la tenue de cet événement international, les tirages au sort des tournois masculins et féminins ont été reportés annonce la Fédération internationale de basketball. Ils étaient prévus le vendredi 20 mars.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men's & Women's Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed.