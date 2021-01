Le tirage au sort du Tournoi olympique le mardi 2 février

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Meunier

Tout comme le tirage au sort du deuxième tour de la Ligue des Champions (BCL), le tirage au sort des tournois olympiques 2021 de basketball 5x5 aura lieu ce mardi 2 février, à la Patrick Baumann House of Basketball de Mies en Suisse.

Pour rappel, les 12 qualifiés pour le tournoi féminin sont connus (Nigéria, Canada, Porto-Rico, Etats-Unis, Chine, Japon - pays hôte -, Corée-du-Sud, Belgique, France, Serbie, Espagne et Australie). Concernant le tournoi masculin, il en manque 4 en plus du Nigeria, l'Argentine, les Etats-Unis, l'Iran, le Japon (pays hôte), la France, l'Espagne et l'Australie. Le tableau final sera connu à l'issue du tournoi de qualification olympique (TQO) fin juin au Canada, en Lituanie, Serbie et Croatie.

Néanmoins le tirage au sort sera effectué dès mardi. Il y aura désormais trois poules de quatre. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs troisièmes. Ainsi, les équipes nationales joueront un maximum de six rencontres sur deux semaines, contre huit auparavant.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont programmés du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2021.