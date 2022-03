Le tournoi olympique de Paris 2024 ne se jouera pas au parc des Expositions

Après une semaine de polémiques, la tenue du premier tour du tournoi de basketball des Jeux olympiques de Paris 2024 dans le hall 6 du parc des Expositions de la porte de Versailles a finalement été "abandonnée par le COJO (comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024), en accord avec la FIBA" informe ce jeudi le média L'Equipe. Une information depuis officialisée par la FIBA.

Paris 2024 Organising Committee and FIBA today agreed to work together on identifying a new venue for the preliminary round of the men's and women's basketball competitions, which will no longer take place at the Arena Paris Sud.



