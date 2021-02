Leader attendu, Isaïa Cordinier à l'occasion de confirmer avec les Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Troisième meilleur marqueur de Jeep ÉLITE (14,6 points à 48,8% de réussite aux tirs), Isaïa Cordinier (1,96 m, 24 ans) réalise un très bon début de saison avec Nanterre 92. Le natif de Créteil, qui a connu ses premières sélections au début des fenêtres qualificatives au prochain championnat d’Europe, affiche des progrès continus. "Ces fenêtres internationales sont toujours une bonne opportunité à saisir", avoue le capitaine francilien au point presse de l’équipe de France ce jeudi 18 février.

"L’ambiance est au top, la qualité des entraînements montent au fur et à mesure. Je me sens de plus en plus à l’aise dans cette équipe. J’essaie d’apprendre au contact des plus anciens et du staff, je gagne en confiance. J’essaye d’aider l’équipe au mieux et de tout faire pour gagner le plus de matchs possibles afin de qualifier l’équipe de France au prochain championnat d’Europe."

Il croit en ses chances pour les JO

En fin de contrat à la fin de la saison, il se sait convoité par plusieurs formations d’EuroLeague. Mais pour le moment, l’arrière tricolore souhaite rester concentré sur ses objectifs présents, avec les Bleus et avec Nanterre. "Cet été, je serai libre de tout contrat et c’est à ce moment-là que je me poserai. Je joue pour être performant et pour aider mes équipes à gagner. La suite, on verra", balaye le fils de Stéphane Cordinier (ancien international français de handball), qui aimerait participer aux prochains Jeux olympiques. "Au vu de ma saison, je pense que j'ai une chance. Ce sera au sélectionneur de faire les choix mais ça pourrait être sympa de prendre part à l’aventure."

Vincent Collet : "C'est l'un des leaders de cette équipe des fenêtres"

Face à Justin Cobbs et à Nikola Ivanovic – les deux principaux créateurs sur les lignes arrières du Monténégro, il sera attendu par Vincent Collet. "On le considère aujourd’hui comme l’un des leaders de cette équipe des fenêtres, indique le technicien normand. Il est dans une phase de progression et j’espère ardemment que cette fenêtre confirmera son niveau de jeu et qu’il soit l’un de nos fers de lance pour ces deux matchs."

Après la trêve internationale, Isaïa Cordinier retrouvera son club de Nanterre pour une dernière ligne droite avant son départ probable dans un grand championnat. Mais ce dernier virage s'annonce intense au vue du programme concocté pour la LNB. "Le rythme va être infernal surtout avec les Coupes d’Europe. Il faudra faire attention à la santé des joueurs pour la récupération..."

