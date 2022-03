Léo Westermann à propos du problème de salle pour Paris 2024 : "C’est complètement incroyable"

ÉQUIPE DE FRANCE

Meneur international aux 28 sélections, Léo Westermann n’a pas manqué de réagir aux problèmes de salles pour les Jeux olympiques de Paris 2024, après la victoire mongénasque à Paris. Comme annoncé depuis novembre, la phase de poule du tournoi olympique se déroulera dans le hall 6 du Parc des expositions de la porte de Versailles, avant de migrer vers Bercy pour les phases finales. Les mots forts du vice-champion olympique d’Evan Fournier dans les colonnes de L’Équipe en début de semaine ont provoqué une vive émulsion au sein de l’escouade française.

« C’est complètement incroyable ce qu’il se passe, commente-il. J’espère qu’il y aura une réaction et qu’on puisse continuer à pousser pour qu’on trouve une solution. Evan (Fournier) a été le lanceur d’alerte. C’est bien car tout le monde suit mais il faut continuer. »

Comme ses compatriotes français, Léo Westermann a dû mal à comprendre le traitement du basket par le COJO.

Son envie de retrouver du rythme :

« Léo voulait vraiment jouer »

Sur les 49 matches disputés par l’AS Monaco toutes compétitions confondues, Léo Westermann n’en a disputé que 26. Gêné par ses adducteurs depuis octobre, l’Alsacien aurait bien pu céder une nouvelle fois sa place mais pour une tout autre raison. « Lors de l’entraînement de samedi soir, je me suis pris un coup de coude, indique le meneur de 29 ans. Ma dent qui s’est déjà pétée trois fois, a subi un nouveau choc. Je suis donc allé aux urgences pour la faire recoudre. C’était chiant mais ça n’a pas plus impacté que cela mon match. »

En manque d’adresse (6 points à 1/4 aux tirs) contre le Paris Basketball, l’ancien poste 1 du Cercle Saint-Pierre a surtout délivré sept passes décisives en 16 minutes lors de la victoire monégasque. « Léo voulait vraiment jouer pour trouver du rythme et ce malgré son problème de dents, explique Sasa Obradovic. Il sait ce que je pense et on est content qu’il soit en bonne santé. » Surtout avant l’infernal marathon qu’attend la Roca Team, avec quatre matchs en cinq jours entre deux rendez-vous en EuroLeague et le Top 8 de la Coupe de France à Trélazé (Maine-et-Loire).

