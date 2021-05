Les 12 des JO déjà connus ?

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Romane Coadic

Dans un article du jour signé Yann Ohnona, L'Equipe a donné la tendance de ce qui devrait être les douze joueurs sélectionnés en équipe de France masculine pour les Jeux olympiques 2021. Des informations qui ont pu nous être confirmées depuis.

A la mène, on trouverait le trio Thomas Heurtel - Andrew Albicy - Frank Ntilikina, à l'arrière les indéboulonnables Evan Fournier et Nando De Colo, dans l'aile le capitaine Nicolas Batum et Timothé Luwawu-Cabarrot, sur le poste 4 Amath M'Baye et Guerschon Yabusele. Enfin, les tours Rudy Gobert, Vincent Poirier et Moustapha Fall auraient été privilégiés au poste 5.

Selon nos informations, Isaïa Cordinier, Axel Toupane et Mathias Lessort seront trois des quatre réservistes. Enfin, des partenaires d'entraînement ont été également appelés. Théo Maledon et Killian Hayes, qui ont des impératifs NBA, n'en seront pas. En revanche, William Howard devrait en être.

Le sélectionneur Vincent Collet va annoncer la liste officielle ce jeudi soir sur le plateau de Tout le Sport, vers 20h45.