Les 12 joueurs français sélectionnés pour les Jeux olympiques 2021 sont connus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Invité sur le plateau de Tout le Sport sur France 3, Vincent Collet a officiellement annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer le tournoi olympique du 23 juillet au 8 août prochain à Tokyo (Japon). Année particulière oblige, il a cette fois fait le choix d'annoncer les 12 joueurs qui iront à Tokyo d'entrée.

Heurtel, TLC, Yabusele et Fall, les 4 nouveaux joueurs par rapport au Mondial 2019

Comme annoncé, lui et son staff ont décidé de partir avec le trio le trio Thomas Heurtel - Andrew Albicy - Frank Ntilikina à la mène, Théo Maledon ayant priviligié le fait de rester à Oklahoma City pour se développer durant l'intersaison. A l'arrière, on retrouve les indéboulonnables Evan Fournier et Nando De Colo, dans l'aile le capitaine Nicolas Batum et Timothé Luwawu-Cabarrot et sur le poste 4 Amath M'Baye et Guerschon Yabusele. Ce dernier, qui peut donner des minutes au poste 5, va permettre aux Bleus de pouvoir aligner un cinq small-ball. Enfin, Rudy Gobert, Vincent Poirier et Moustapha Fall ont été préférés à Mathias Lessort qui fait partie des "réservistes" au même titre que l'arrière Isaïa Cordinier, l'ailier Axel Toupane et.

Enfin, un groupe de partenaires d'entraînement disponibles a été convoqué pour le stage de deux semaines à Pau afin de fournir de l'opposition aux Bleus et/ou permettre au staff d'avoir un nombre suffisant de joueurs avec l'absence potentielle de joueurs en plein playoffs NBA.

L'équipe de France pour les Jeux olympiques de Tokyo :

Meneurs : Thomas Heurtel, Andrew Albicy et Frank Ntilikina

Arrières : Evan Fournier et Nando De Colo

Ailiers : Nicolas Batum et Timothé Luwawu-Cabarrot

Ailier-forts : Amath M'Baye et Guerschon Yabusele

Pivots : Rudy Gobert, Moustapha Fall et Vincent Poirier

Les réservistes : Isaïa Cordinier, Axel Toupane, William Howard et Mathias Lessort.