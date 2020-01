Les 14 Françaises sélectionnées pour la préparation du TQO 2020

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Lors d'une conférence de presse à Bourges ce mardi, Valérie Garnier, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, a révélé la liste des 14 joueuses convoquées pour préparer le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) 2020. Ces 14 joueuses seront réunies à Bourges à partir du 31 janvier. Elles joueront ensuite contre l'Australie (le 6 février), le Brésil (le 8) et Porto-Rico (le 9) au Prado avec pour but de finir au minimum à la troisième place (sur quatre) pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Par rapport à l'équipe finaliste de l'EuroBasket 2019, on retrouve trois joueuses blessées (Michel, Tchatchouang et Ciak) en plus de deux éléments rappelées (Mendy, vue sur la préparation, et Duchet, présente à la Coupe du Monde 2018). Ornella Bankolé (en délicatesse avec son genou), Sarah Chevaugeon et Marième Badiane ne sont elles plus là.

La présélection annoncée :

Meneuses (4) : Olivia Epoupa, Bria Hartley, Marine Fauthoux et Alix Duchet

Arrières (2) : Marine Johannès et Sarah Michel

Ailières (3) : Valériane Vukosavljevic (Ayayi), Diandra Tchatchouang et Magali Mendy

Ailière-fortes (2) : Alexia Chartereau, Endy Miyem

Pivots (3) : Sandrine Gruda, Héléna Ciak et Iliana Rupert