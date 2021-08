Les adversaires potentiels des Bleus en quart de finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Souveraine lors de phase de poules, avec trois victoires en autant de match, l'équipe de France doit attendre l'issue du match entre l'Espagne et la Slovénie pour connaître le nom de son adversaire en quart de finale. En cas de victoire de la Roja, les Bleus pourraient jouer contre l'Italie, la Slovénie, l'Allemagne et l'Argentine. Un succès de l'équipe de Luka Doncic et ce serait l'Espagne qui se présenterait comme potentiel adversaire de la sélection entraînée par Vincent Collet, en plus des trois autres équipes précitées. Lors des deux dernières éditions olympiques, en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, les coéquipiers de Pau Gasol avaient dominé les Tricolores.

Les quarts de finale se dérouleront mardi, à Tokyo.