Les Bleues corrigent Porto Rico après une alerte dans le premier quart-temps

Ce fut laborieux, séduisant et au final rassurant. Pour son avant-dernier match de préparation aux Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France féminine s'est aisément imposée face au Porto Rico (95-62), mardi, dans le village d'Oshino, au Japon. Après un premier quart-temps dénué d'intensité et de rythme, conclu sur un débours de 14 points (16-30), les Bleues ont réalisé trente minutes de bonne facture. Pour la sélectionneuse Valérie Garnier, cette mauvaise entame doit servir de leçons pour son équipe.

''On s’est mis en difficultés en encaissant 30 points dès le premier quart-temps. On n’était pas prêtes physiquement et mentalement. On sait qu’on est meilleures quand on défend, on touche (les adversaires) et quand on fait une pression forte. Dès qu’on a corrigé ces erreurs, on s’est ouvert des paniers faciles. En première mi-temps, on perd 14 ballons. On autorisait tous les tirs longue distance. Cette équipe de Porto Rico possède trois joueuses extérieures de grande qualité. C’est un bon rappel. Au niveau mondial, il faut démarrer les matches avec une haute intensité. C’est l’intensité défensive qu’on cherche partout."