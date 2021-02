Les Bleues du 3x3 ont préparé le TQO pendant une semaine à l'Insep

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Cédric LecocqFFBB

Les Bleues ont beau être une des meilleures nations de 3x3 au monde, placer trois joueuses au sommet du ranking individuel et collectionner les médailles internationales, elles n'ont pas encore leur billet pour Tokyo 2021. Pour participer aux premiers Jeux olympiques de la discipline, elles devront (comme les garçons) passer par le TQO organisé à Graz (Autriche), du 26 au 30 mai. Un tournoi rassemblant 20 équipes et dont seules les trois premières réaliseront leur rêve olympique.

Pour préparer au mieux cette échéance, le staff du 3x3 a réuni pendant une semaine, à l'Insep, les meilleures représentantes de la discipline. On retrouvait là l'équipe médaillée d'or européen et de bronze mondial en 2019, Laëtitia Guapo (photo), Migna Touré, Marie-Ève Paget et Ana Filip (qui, en phase de reprise, ne s'est pas entraînée), mais aussi Marie Mané, Margaux Galliou-Loko, Soana Lucet, Victoria Majekodunmi (qui remplaçait Caroline Hériaud, victime du protocole Covid) et deux partenaires d'entraînement, Myriam Djekoundade et Noémie Brochant.

Un groupe France "très compétitif"

"On a la chance d’avoir un groupe France très compétitif et très très fort", apprécie Migna Touré, l'arrière de Lattes-Montpellier, n°2 mondiale en 3x3. "Il n'y a pas une fille qui n’a pas sa place ici, c’est dur tous les jours, c’est dur aux entraînements. Avec le TQO qui approche, il faut saisir la moindre opportunité pour travailler au maximum." Au programme de la semaine passée donc, beaucoup de travail, que ce soit sur les terrains de la bulle de l'Insep ou en salle vidéo, encadré par les coachs Richard Billant et Karim Souchu.

Vendredi et samedi, les Bleues ont participé à un tournoi avec l'équipe d'Autriche, l'Espagne ayant fait - comme pour le 5x5 - défection pour cause de Covid-19. La composition des deux équipes françaises alignées a changé au fil des rencontres, le staff essayant plusieurs combinaisons, mais les Autrichiennes n'ont remporté aucune opposition. "C'est important de se comparer à une autre nation qui elle aussi se prépare, ça nous permet de voir où on en est, les axes de progression sur lesquels on doit insister", poursuit Touré.

Alors qu'il n'y a plus eu de compétitions internationales de 3x3 depuis un an et demi à cause de l'épidémie, il faudra être tout de suite prêtes pour un TQO, où seulement quatre joueuses du groupe iront, qui s'annonce très relevé (États-Unis et Allemagne dans le groupe des Bleues). Avant, peut-être, de rêver de médaille olympique.