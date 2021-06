Les Bleues en quête d'un troisième sacre européen

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Vingt ans après les "Pionnières" et douze ans après les "Braqueuses", la meilleure équipe de France de l’histoire a l’occasion de remporter un titre de championne d’Europe. Face à la Serbie victorieuse sur le fil de la Belgique en demi-finale, les protégées de Valérie Garnier espèrent ramener la coupe à la maison, ce dimanche 27 juin (rencontre à suivre sur W9 et Canal + Sport, dès 20h50).

"Un match avec beaucoup d’émotions"

Les Bleues auront aussi et surtout à cœur d’effacer la déception de la finale de l’EuroBasket 2015, suivie par l’amertume d’avoir filer la médaille de bronze aux JO de Rio, en 2016. À chaque fois, aux dépends de la Serbie. Entraînée par l’ancienne coach du Lyon Basket, Marina Maljković, la Serbie compte un tiers des joueuses passées par la LFB. MVP en 2015, l’ailière montpelliéraine Ana Dabović voudra à coup sûr refaire le coup. Comme Aleksandra Crvendakic (ASVEL Féminin), Nevena Jovanović (Basket Landes) ou encore Saša Čađo (Flammes Carolo).

"La France est favorite, dit logiquement la sélectionneuse serbe. Mais en finale, c’est un match avec beaucoup d’émotions et on ne sait pas ce qu’il va se passer." En tout cas, nul doute qu’Endy Miyem et Sandrine Gruda, déjà présentes lors du 2e sacre en 2009, souhaiteront partager cette joie avec cette équipe de France là, avant de songer à l’échéance olympique dans quelques semaines. "Maintenant, il faut gagner", disait Valérie Garnier samedi après la qualification française. Mesdames, c’est l’or de briller...