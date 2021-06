Les Bleues terminent bien leur préparation à l'EuroBasket

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Sans grande surprise, l’équipe de France féminine s’est facilement imposée pour la deuxième fois de suite face à la sélection suédoise ce samedi 5 juin 2021 pour son dernier match de préparation (71-51), avec une Sandrine Gruda bien en jambes (13 points à 6/11 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes pour 16 d'évaluation en 21 minutes.

Sur un 2+1 (9-2, 3’), l’intérieure de Schio est devenue la meilleure marqueuse française de tous les temps, devant Isabelle Fijalkowski et ses 2567 points. Sans Alix Duchet mise au repos, les Bleues ont compté jusqu’à vingt-quatre points d’avance (60-36, 30’).

"Être un rouleau compresseur"

"On veut marquer notre territoire et il faut donc qu’on soit un rouleau compresseur, lance Valériane Vukosavljevic sur Sport en France. Cela passe par marcher sur nos adversaires pendant 40 minutes quand on en a la possibilité. On veut cette médaille d’or mais il faudra qu’on mette les moyens sur le terrain. Le chemin ne sera pas facile, il faut qu’on en soit conscientes et qu’on fasse le travail sur le terrain."

Concentrée jusqu’au bout, la bande de Valérie Garnier a su profiter des largesses adversaires pour inscrire 23 points sur balles perdues et 7 points sur deuxième chance. "C’est un match qui nous sert de travail et il ne faut pas le négliger ou le banaliser. On a été sérieuses du début jusqu’à la fin, même si on a fait quelques erreurs", signale d’ailleurs Olivia Epoupa au micro de Lukas Nicot.

À noter que Tima Pouye (partenaire d’entraîneur) a eu 10 minutes de jeu et a inscrit 7 points à 2/3 aux tirs pour sa deuxième sélection. L’équipe de France féminine a à présent rendez-vous avec la Croatie le jeudi 17 juin pour l’ouverture de l’EuroBasket au Rhénus de Strasbourg.

