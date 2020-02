Les Bleues terminent par un festival contre Porto-Rico

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Non contentes d'avoir battu la redoutable Australie et avoir déjà validé leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, les joueuses de l'équipe de France féminine ont terminé leur Tournoi de Qualification Olympique (TQO) par une large victoire (89-51) contre Porto-Rico.

La sélection de Valérie Garnier a mené de bout en bout, grâce à un 16-0 initial. L'entrée du banc des Bleues n'a pas permis d'accentuer l'avance, les Porto-Ricaines revenant à -12 (29-17) à la 15e minute. Mais le duo Sandrine Gruda (20 points à 8/9 aux tirs et 10 rebonds pour 27 d'évaluation en 19 minutes) - Endy Miyem (17 points à 7/13, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d'évaluation en 21 minutes), auteur de 29 points sur la première mi-temps, a permis aux locales de reprendre le large. Le staff a pu faire tourner et l'avance a gonflé jusqu'à +38 au final (89-51). Les jeunes Marine Fauthoux et Iliana Rupert en ont profité pour prendre encore de l'expérience internationale, avec 12 et 14 minutes.

Les Bleues terminent le TQO avec un parfait trois sur trois. L'équipe de France a séduit sur ces quatre jours à Bourges et semble en mesure, en l'état, d'atteindre le dernier carré du tournoi olympique pour la troisième année de suite. De son côté, l'Australie a validé sa qualification en battant le Brésil 86-72.