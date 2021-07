Les Bleuets craquent contre les États-Unis en finale de la Coupe du Monde U19

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Jusqu'ici tout se passait pour le mieux et l'équipe de France U19 semblait filer tout droit vers un premier sacre mondial. Jusqu'à la 4e faute de Victor Wembanyama, les Bleuets maitrisaient leur sujet (presque) à la perfection (69-66, 35') face aux États-Unis. Avec ses bras tentaculaires, le nouvel intérieur de l'ASVEL a fait un chantier monumental (22 points à 6/14 aux tirs, 8 rebonds et 8 contres pour 30 d'évaluation en 27 minutes), même s'il est sorti, avec les larmes aux yeux, pour sa 5e faute à deux minutes du terme...

LIRE AUSSI. Les Bleuets en finale de la Coupe du Monde U19 pour la première fois de l'histoire

Des soucis de fautes et de blessures

En difficulté face à Kenneth Lofton Jr. (16 points à 7/12 au tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d'évaluation), les protégés de Frédéric Crapez (assisté de Régis Boissié et d'Azzedine Labouize) ont été impactés physiquement par les États-Unis. Entre les fautes et les blessures (entorse de Matthew Strazel), la génération 2002-2003 a eu quelques soucis d'effectif en deuxième mi-temps. Pourtant, les tricolores sont, malgré tout, restés dans le match jusque dans les dernières secondes. Revenus à deux points dans les dernières secondes, ils ont échoué tout près d'un premier sacre mondial.

Plein de promesses

Comptant jusqu'à huit points d'avance, les Français ont toutefois marqué l'histoire en remportant une première médaille d'argent dans cette catégorie d'âge. Largement dominés dans la raquette (29 rebonds à 43), les Bleuets ont été très forts mentalement et n'ont jamais abdiqué. Car derrière Victor Wembanyama, il y a un Jayson Tchicamboud, un Matthew Strazel et un Clément Frisch, tous les trois capables d'apporter au moment opportun. La frustration est certes présente ce dimanche soir mais bon sang que l'avenir du basket français s'annonce radieux...

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre