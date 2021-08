Les Bleuettes conservent la tête de leur groupe après leur écrasante victoire contre la Corée du Sud au Mondial U19

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France féminine U19 reste solidement installée à la première place du groupe C. Après une solide performance contre le Brésil (84-52), les joueuses d'Arnaud Guppillote se sont montrées souveraines contre la Corée du Sud (92-35), dimanche à Debrecen (Hongrie), lors de leur deuxième match du Mondial. C'est l'ultime opposition entre l'Espagne et la France qui déterminera la hiérarchie de la poule.

Les Bleuettes en démonstration face à la Corée du Sud !

: 92-35



RDV mardi à 11h30 pour !https://t.co/XZMX0Ed38g — FFBB (@ffbasketball) August 8, 2021

A la faveur d'une domination athlétique et collective édifiante, la sélection tricolore a scellé son succès en première mi-temps (52-18). En exerçant un pressing défensif opressant et en bénéficiant de la belle adresse à 3-points de l'espoir de Mondeville, Louise Bussière (20 points à 8/14 de réussit aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 8 rebonds et 4 passes décisives). Le sélectionneur des Bleus a pu mettre à contribution l'ensemble de son effectif. Les 12 joueuses ont joué entre 8 et 23 minutes. L'occasion d'observer les belles entrées d'Emilie Raynaud (11 points à 3/6 à 3-points) et Aminata Gueye (11 points en huit minutes). Et d'apprécier l'investissement défensif jusqu'au terme du match.

Les Bleuettes affronteront l'Espagne, mardi à 11h30.

