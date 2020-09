Les Bleus accueilleront l'Allemagne à Trélazé le 29 novembre

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La dernière fois que l'équipe de France masculine était venue jouer dans le Maine-et-Loire, ces leaders s'appelaient Antoine Rigaudeau et Jim Bilba. C'était le 28 août 2000, à Angers. 20 plus tard, les Bleus seront de retour dans le département. À l'occasion de l'assemblé générale du comité départemental à laquelle il assistait, le président de la Fédération Jean-Pierre Siutat a en effet officialisé la tenue de la rencontre France - Allemagne, comptant pour les qualifications à l'Euro 2022, le 29 novembre à l'Arena Loire de Trélazé.

La salle, 6500 places environ, a déjà accueilli l'équipe de France féminine. Lors de l'Euro 2013, les matchs des groupes C (celui des Bleus) et D se sont joués à l'Arena. "On préparait ce dossier depuis plusieurs mois", confie Philippe Nicolas, le président du Comité départemental, à Ouest France. "On échangeait régulièrement avec le président de la Fédération et avec la ville de Trélazé. Après l’annonce, nous allons rentrer dans la phase de travail préparatoire. Pendant lequel les contraintes sanitaires liées au Covic-19 seront abordées."