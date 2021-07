Les Bleus battus par le Japon pour leur dernier match de préparation

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Japon JBA

Après ses deux défaites initiales contre l'Espagne, l'équipe de France masculine a poursuivi et terminé ses matches de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo par une troisième défaite. Cette fois, les Bleus se sont inclinés face au pays hôte de la compétition, le Japon, 81 à 75.

Un deuxième quart-temps complètement raté

C'est dans le deuxième quart-temps que les Français ont sombré. Menés 18-14 après un quart-temps, notamment à cause du duo de NBAers Rui Hachimura - Yuta Watanabe, auteur de 16 points, les joueurs de Vincent Collet ont sombré lors de la deuxième période. En manque d'adresse mais surtout en souffrance en défense, et notamment au rebond défensif, ils ont encaissé un 20 à 8 en 7 minutes pour être largement distancés (38-22) à la 18e minute. A la pause, l'écart était toujours de 16 points (46-30).

Remobilisés, les Bleus ont retrouvé leur savoir-faire défensif et remporté le troisième quart-temps de 13 points pour revenir à -3 (61-58) à 10 minutes de la fin. Mais les locaux ne se sont pas laissés faire et ont refait l'écart (70-61). Et si les visiteurs ont répondu par un 10-2 pour égaliser à 74 partout à 5 minutes de la fin, le Japon a mieux fini la rencontre pour l'emporter de 6 points.

Pas au point des deux côté du terrain, irréguliers, les Français ont sans doute payé leur manque de préparation et le décalage horaire. Malheureusement, la faute aux autorités locales, ils n'auront pas l'occasion de se tester de nouveau avant l'entame du tournoi olympique puisque le match contre l'Italie a été annulé. Ils devront donc s'entraîner avec sérieux et intensité pour préparer le premier match de la compétition, contre les Etats-Unis. En espérant que ces derniers soient encore moins prêts...